13.06.2019 16:57
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Devrek Belediyesi'nden meclis toplantısı

Devrek Belediyesi

Devrek Belediyesi tarafından hayata geçirilen meclis toplantısı vatandaşlara açık olarak gerçekleştirildi.

Devrek Belediyesi tarafından hayata geçirilen meclis toplantısı vatandaşlara açık olarak gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen meclis toplantısı gerek kameralar nezaretinde dışarıda bulunan Devreklilere canlı olarak ve gerekse meclis salonunda vatandaşlara açık olarak gündem maddeleri ele alındı. Haziran ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un başkanlığında gerçekleştirilirken, meclis toplantısına saygı duruşu ile başlandı ve yapılan yoklamanın ardından gündem maddeleri ele alındı.

4 Gündem maddesi ile başlatılan ve Belediye Meclis Toplantı salonunda hayata geçirilen toplantı da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'ne ait ilçenin Şehir İmar Planında kamulaştırma koridoru ile ilgili değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi, Belediyeye ait 1 Adet arazöz aracın satışı ile ilgili encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. Celal Ulupınar'a ait ilçenin Karşıyaka Mahallesi tapuda 4 ada 11 parsel de İmar Planı değişikliği talep dilekçesinin görüşülmesi, Devrek Meslek Yüksek Okulu tarafından talep edilen Devrek'in Ağalar Mahallesi Tapuda Dedeoğlu köyü 107 ada 106 parseldeki imar planı değişikliği konusunun görüşülmesinin ardından Haziran ayı toplantısı sona erdi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak, Devrek, Yerel, Güncel

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