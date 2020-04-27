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Devrek Belediyesi tarafından halk manavı açıldı

Devrek Belediyesi tarafından sadece Pazartesi günleri hizmet vermek için halk manavı açıldı.

27.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:16
Devrek Belediyesi tarafından halk manavı açıldı
Devrek Belediyesi tarafından sadece Pazartesi günleri hizmet vermek için halk manavı açıldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediyesi tarafından halk manavı ve yerli ürünler pazarı vatandaşların hizmetine girdi. Devrek eski terminal alanına açılan halk manavı ve yerli ürünler pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sosyal mesafe kurallarına da büyük ölçüde riayet ediliyor. Alışveriş yapmak için ilk olarak dezenfektan istasyonundan geçen vatandaşlar daha sonra personel tarafından çeşitli kilolarda poşetlenmiş ürünler halk manavı ve yerli ürünler pazarına gelen vatandaşlara düşük kar marjıyla satışa sunuluyor.

Açılan halk Pazarı ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt," Bu pazarı vatandaşlarımıza kazandırmamızın nedeni kaliteli ürünleri daha ucuza almalarını sağlamaktır. Biz belediye olarak daha evvel bu sektörde faaliyet gösteren esnaflarımıza fırsatçılık yapmamaları konusunda uyarmıştık. Ama baktık ki netice de hiçbir şey değişmedi. Vatandaşlarımızın kesesi bizim kesemizdir. Burada ki fiyatlarımız mevcut satıcılardan en az bir lira daha düşüktür. Pazarımızı sadece ilçemizin pazarı olan Pazartesi günleri hayata geçireceğiz ve elimizden geldiği kadara vatandaşlarımıza daha kaliteli ve ucuz ürünler almalarını sağlayacağız" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Devrek İlçesi, Zonguldak, Devrek, Güncel, Haber
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