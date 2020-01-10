Haberler » Güncel » Devrek Diyanet Sen'den Mekke'nin Fethi programı - Haber

Devrek Diyanet Sen'den Mekke'nin Fethi programı

Devrek Diyanet Sen tarafından Mekke'nin Fethi ile ilgili program düzenlendiZonguldak'ın Devrek ilçesi Diyanet Sen Şubesi tarafından Mekke'nin Fethinin 1390. yıl dönümü ve Doğu Türkistan Zulmünün Tel'ini hakkında program düzenlendi.

10.01.2020 20:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:31Devrek Diyanet Sen'den Mekke'nin Fethi programı
Diyanet Sen tarafından 'nin Fethi ile ilgili program düzenlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Diyanet Sen Şubesi tarafından Mekke'nin Fethinin 1390. yıl dönümü ve Doğu Türkistan Zulmünün Tel'ini hakkında program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) organize edilen programda Devrek Müftüsü Hasan İzmirli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşının ardından okunan Kur'an-Kerim Tilavetinden sonra davetlilere hitap eden Devrek Diyanet Sen Temsilcisi Muharrem Yaprak, "Mekke'nin Fethinin gönül coğrafyamızdaki yankılarını tekrar tekrar gözden geçirelim. Turan coğrafyamızda kan ağlayan Doğu Türkistan'da ki soydaşlarımıza, kardeşlerimize uygulanan işkenceleri, baskıları ve zulümleri hep birlikte hissedelim istedik. Bir milleti ayakta tutan unsurlardan biri her türlü harici ve dahili menfi tesirlere karşı mukavemetini sağlayan manevi değerlerin gücüdür. Asırlarca dünya milletleri arasında itibarlı ve güçlü bir millet olarak yaşamımızı, milli ve manevi değerlerimizin üstünlüğüne borçluyuz. Fakat bu değerlerimizin bize kazandırdığı dünya görüşü insanlara karşı sevgi saygı, aile, komşu, devlet ve Allah'a karşı vazifelerimize bağlılık gibi üstün hayat telakkilerini yetişmekte olan nesillerimize kazandırma zorundayız" diye konuştu.

Program okunan şiirle ile sona erdi - ZONGULDAK

Doğu Türkistan, Diyanet Sen, Devrek, Mekke, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:35  Irak'taki protestolarda abd ve iran karşıtı sloganlar atıldı - Haber
21:34  Simit yiyerek kadın kuaföründen çanta çaldığı o anlar kamerada - Haber
21:34  Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haber
21:34  Burdur'da otomobil devrildi: 5 yaralı - Haber
21:33  "Gangster" müzikalinin genel provası yapıldı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
10.01.2020 21:38:49