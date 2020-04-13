Devrek Emniyeti kurallara uymayan kahvehaneye ceza yağdırdı
Devrek'te bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri kuralları ihlal ederek kahvehanesini açan şahsa ve müşterilerini para cezasına çarptırdı.
13.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:20
Zonguldak 'ın Devrek İlçesinde bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri ilçe merkezinde kuralları hiçe sayarak kahvehanesini açarak müşterilerine hizmet veren işletmeci ve müşterilerine 1593 sayılı kanunun 282. maddesine göre 3 bin 180 lira ayrı ayrı idari para cezasına çarptırılırken, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kurallarına uymayan 17 şahsa 1593 sayılı kanunun 282. maddesine göre kişi başına 3 bin 180 TL para cezası uygulanırken, iki günde toplamda kuralları ihlalden 54 bin 060 TL cezai işlem gerçekleştirildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA