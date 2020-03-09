Devrek kaymakamı tekstil işçilerine karanfil hediye etti
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Devrek Kaymakamı Altay kadın işçilere karanfil hediye etti.
09.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:24
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Devrek Kaymakamı Altay kadın işçilere karanfil hediye etti.
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Devrek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organizasyonu gerçekleştirilen etkinlikte Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay tarafından bir tekstil firmasında çalışan yaklaşık 100 kadına karanfil takdiminde bulundu.
Devrek'te bir tekstil firmasını ziyaret eden Ümit Altay," Öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. Kadınlarımız her alanda olduğu gibi iş hayatında da büyük başarılara imza atan bireylerdir. Bu günkü ziyaretimiz ise firmanın Pazar günü kapalı olması nedeniyle bir gün gecikmeyle de olsun burada çalışan hanımları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik edip onlara birer karanfil hediye ederek gönüllerini alalım istedik" diye konuştu.
Kaymakamdan karanfil aklan bayan işçiler ise Altay'a nazik davranışından dolayı teşekkür etiler. - ZONGULDAK
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Devrek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organizasyonu gerçekleştirilen etkinlikte Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay tarafından bir tekstil firmasında çalışan yaklaşık 100 kadına karanfil takdiminde bulundu.
Devrek'te bir tekstil firmasını ziyaret eden Ümit Altay," Öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. Kadınlarımız her alanda olduğu gibi iş hayatında da büyük başarılara imza atan bireylerdir. Bu günkü ziyaretimiz ise firmanın Pazar günü kapalı olması nedeniyle bir gün gecikmeyle de olsun burada çalışan hanımları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik edip onlara birer karanfil hediye ederek gönüllerini alalım istedik" diye konuştu.
Kaymakamdan karanfil aklan bayan işçiler ise Altay'a nazik davranışından dolayı teşekkür etiler. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Devrek kaymakamı tekstil işçilerine karanfil hediye etti
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Devrek, Güncel
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