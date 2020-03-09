Devrek Kent Konseyinden "Kadına Şiddet " temalı defile
Devrek Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından " Kadına Şiddet" temalı defile düzenlendi.
09.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:31
Devrek Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından " Kadına Şiddet" temalı defile düzenlendi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından "Kadına Şiddet" temalı defile düzenlendi.
Cumhuriyet Alanında düzenlenen ve Devrek Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Kent Konseyi Yürütme Kurulunun ile birlikte organize ettiği programda, Devrek Meslek Yüksekokulu Sivil Toplum Öğrenci Topluluğu tarafından sergilenen defilede, Türkiye'de kadına yönelik şiddet karşı farkındalık oluşturmak ve kadın cinayetlerine dur demek, kadın ve erkek aynı yolda yürümek için organize edilen etkinlik vatandaşlar tarafından büyük ilgi topladı. - ZONGULDAK
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından "Kadına Şiddet" temalı defile düzenlendi.
Cumhuriyet Alanında düzenlenen ve Devrek Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Kent Konseyi Yürütme Kurulunun ile birlikte organize ettiği programda, Devrek Meslek Yüksekokulu Sivil Toplum Öğrenci Topluluğu tarafından sergilenen defilede, Türkiye'de kadına yönelik şiddet karşı farkındalık oluşturmak ve kadın cinayetlerine dur demek, kadın ve erkek aynı yolda yürümek için organize edilen etkinlik vatandaşlar tarafından büyük ilgi topladı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Devrek Kent Konseyinden "Kadına Şiddet " temalı defile
Etiketler : Kent Konseyi, Devrek, Güncel
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