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Devrek Kent Konseyinden kadınlara internet eğitimi

Devrek Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kadınlara yönelik internet eğitimi düzenlendi.

08.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:21Devrek Kent Konseyinden kadınlara internet eğitimi
Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kadınlara yönelik internet eğitimi düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kadınlara yönelik internet eğitiminde" Sosyal medya kullanımı ve sosyal medyada satış yapma teknikleri" hakkında Devrekli hanımlara yönelik seminer düzenlendi.

Devrek Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen Devrek Belediyesi ve Devrek Kent Konseyi Kadın Meclisinin katkılarıyla düzenlenen seminerde, Bülent Ecevit Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğrencisi Eğitmen Armağan Hikmet Saka tarafından davetlilere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) Türk Telekom ve

HABİTAT Derneğinin ortaklığıyla yürütülen "İnternet'le Hayat Kolay" seminerinde kadınların interneti nasıl kullanacağı ve el emeği ürünlerini dijital platformlar üzerinden satarak istihdama sağlayacağı katkılar anlatıldı. Düzenlenen seminerde konuşan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ise,"Kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin dijital medya üzerinden tanıtımı ve satışının günümüzde büyük önem arz etmektedir. Buradan elde edilecek bilgiler ile ürünlerimizi dijital ortamda nasıl pazarlayacağımızı daha da net bir şekilde öğrenmiş bulunacağız. Bu seminerin hayata geçmesini sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kent Konseyi, Devrek, Güncel

Kaynak: İHA

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