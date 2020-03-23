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Devrek Meslek Lisesi maske üretimine başladı

Devrek'te Meslek Lisesi tarafından okulda koruyucu maske üretimine başlandı.

23.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:04
Devrek Meslek Lisesi maske üretimine başladı
Devrek 'te Meslek Lisesi tarafından okulda koruyucu maske üretimine başlandı.

Zonguldak 'ın Devrek İlçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından koruyucu maske üretimine başlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen maske üretimi ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ali Özdemir, "Malum şu an bir Korona virüs vak'ası diye bir olay var. Bizde kaymakamımız ve ilçe milli eğitim müdürümüz ile yaptığımız istişarede okulumuzda böyle bir üretimi gerçekleştireceğimizin kanısına vardık. Okulumuzun giyim bölümünde hayata geçirdiğimiz koruyucu maske üretiminde yine okulumuzda görev yapan öğretmen arkadaşlarımızla birlikte maske üretimine başladık. Şu an deneme aşamasındayız ancak olaya iyice adapte olduktan sonra hedefimiz günlük bin adet maske üretmeyi planlıyoruz. Burada imal edilen koruyucu maskeler kaymakamlık vasıtasıyla hastanelere, kamu kurum ve kuruluşları ile yine kaymakamlık vasıtasıyla yaşlı vatandaşlarımıza dağıtımı yapılacak. Ben burada maske üretimi için tüm özverilerini ortaya koyarak çalışan öğretmen arkadaşlarımız ile gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Meslek Lisesi, Zonguldak, Devrek, Güncel

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