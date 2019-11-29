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Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Antalya'dan madalyaları topladı

Katıldığı birçok yarışma ve organizasyonda elde ettikleri başarılarla gururlandıran Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı, GastroAntalya'da "En İyi Üniversite" kategorisinde gümüş madalya başta olmak üzere toplamda kazandığı 5 gümüş ve bir bronz madalya...

29.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:13Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Antalya'dan madalyaları topladı
Katıldığı birçok yarışma ve organizasyonda elde ettikleri başarılarla gururlandıran Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı, GastroAntalya'da "En İyi Üniversite" kategorisinde gümüş madalya başta olmak üzere toplamda kazandığı 5 gümüş ve bir bronz madalya ile yarışmaya damgasını vurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle, Antalya Pastacılar ve Genç Aşçılar Derneği (APGAD) ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TASFED) tarafından düzenlenen GastroAntalya, 36 ülkeden 800 katılımcı ile 21-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Devrek Ticaret ve Sanayi Odası'nın da katkılarıyla katılım gösterilen GastroAntalya'da, Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri Eray Eren, Burak Dirimeşe ve Melih Hamarat'tan oluşan yarışma ekibi, başlangıç tabağı olarak "Siyez Bulgurlu Manda Sütü Köpürtmeli Kara Lahana Sarması ile coğrafi işaret başvurusu Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılmış olan Tereyağında Kavrulmuş Keşli Cevizli Malay; ana yemek tabağı olarak coğrafi işaret başvurusu Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılmış olan Kiren Ekşisi Sosu ile Kestane Püreli Dana Bonfile, tatlı tabağı olarak Nar Çiçeği Soslu Kabak Tatlısı hazırladılar.

Gerçekleştirilen bu uluslararası organizasyonda yaptıkları sunumla Üniversite, "En İyi Üniversite" kategorisinde gümüş madalyaya layık görüldü. Bireysel kategorilerde ise Eray Eren "Üniversite Düzeyi Aşçı Restoran Tatlı Tabağı" ile gümüş madalya, Burak Dirimeşe "Üniversite Düzeyi Bireysel Ana Yemek Tabağı" ile gümüş madalya, Melih Hamarat "Üniversite Düzeyi Aşçı Restoran Tatlı Tabağı" ile bronz madalya alarak toplam 5 , 1 Bronz madalya elde ettiler. - ZONGULDAK

Devrek, Gümüş, Güncel

Kaynak: İHA

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