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Devrek MYO'da Engelsiz bir dakikanı ayırırmısın adlı proje gerçekleştirildi

Devrek Meslek Yüksekokulu tarafından "Engelsiz bir dakikanı ayırırmısın adlı proje gerçekleştirildi.

12.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:15Devrek MYO'da Engelsiz bir dakikanı ayırırmısın adlı proje gerçekleştirildi
Meslek Yüksekokulu tarafından "Engelsiz bir dakikanı ayırırmısın adlı proje gerçekleştirildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik Engelsiz bir dakikanı ayırırmısın adlı proje gerçekleştirildi.

Devrek Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk dersi kapsamında hazırladıkları "Engelsiz Bir Dakikanı Ayırır mısın?" İsimli projesini Devrek Atatürk İlköğretim Okulunda gerçekleştirdi.

Öğretim Görevlisi Tuğba Babaoğlu koordinatörlüğünde hayata geçirilen etkinlik engellilerin kendilerini engelsiz bireylerden farklı hissetmemeleri için yapılması gerekenlerin neler olduğuna yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Projede Devrek Atatürk İlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencilerine engellilerin yaşadıkları zorluklar hem görsel hem işitsel, hem de uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler engellilerin yaşadıkları zorlukların farkına varırlarken, empatilerini geliştirdiler ve engellilerin hayatlarını kolaylaştırabilecekleri "işaret dili alfabesini öğrendiler. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, Devrek, Güncel

Kaynak: İHA

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