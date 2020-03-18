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Devrek sahası bakıma alındı

Devrek sahasında hafta sonu oynanacak 2 önemli karşılaşma öncesinde sahada hummalı çalışma başladı.

18.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:32
Devrek sahası bakıma alındı
Devrek sahasında hafta sonu oynanacak 2 önemli karşılaşma öncesinde sahada hummalı çalışma başladı.

Zonguldak 'ın Devrek İlçesinde hafta sonu oynanacak olan bölgesel Amatör Ligde Devrek Çubukspor , TFF 2.Ligde ise Zonguldak Kömürspor 1922 Konyaspor maçı öncesinde saha bakıma alındı.

Tesis Sorumlusu Birol Horuzoğlu sahada çim havalandırma ve çimlendirme çalışması yaparak hafta sonu oynanacak 2 önemli karşılaşma için sahayı futbol oynanacak hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle kale önlerinde oluşan kelleşmeler için serme çim dökülürken, yabani otlar ise temizleniyor. Dün sabah saatlerinde başlayan bakım çalışmalarının maç saatine kadar tam anlamıyla bitmesi planlanıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Çubukspor, Zonguldak, Devrek, Spor

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