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Devrek'te 1 kilo 320 gram kenevir ele geçirildi

Zonguldak Devrek'te üzerinde 1 kilo 320 gram kenevir maddesi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

08.10.2019 20:36Devrek'te 1 kilo 320 gram kenevir ele geçirildi
Zonguldak Devrek'te üzerinde 1 kilo 320 gram kenevir maddesi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri daha evvel istihbarat bilgisi neticesinde saat 12.30 sularında gerçekleştirilen operasyonla Ö.Y. isimli şahıs elindeki poşetlerle kaçmaya çalışırken yakalandı. Elindeki poşetten 1 kilo 320 gram kenevir maddesi ile 3 adet extasy hap ele geçirilen şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahıs adliyeye sevk edildi - ZONGULDAK

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Kenevir, Devrek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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