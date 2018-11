Devrek'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:38



24 Kasım Öğretmenler Günü Devrek'te de çeşitli etkinliklerle kutlandı.Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan tarafından Cumhuriyet Bulvarında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Burada sone eren etkinliğin ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) programa geçildi. AKM' de düzenlenen organizasyonda Öğretmenler Günü nedeniyle günün anlam ve önemi hakkında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, "24 Kasım 1928, Millet Mekteplerinin açıldığı, yaşlısı, genci, kadını ve erkeği ile Türk Milletinin yeni harflerle okuma yazma seferberliğine başladığı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Bıkmadan-usanmadan, aklını, ruhunu, kalbini, sevgisini ve şefkatini vererek mesleğini icra eden fedakar meslektaşlarımın günü kutlu olsun. Günümüze hoş geldiniz. Bu anlamlı günün amacı, öğretmenlerimizin toplumdaki yerini, rolünü, önemini ve değerini ortaya koymak, öğretmenlerin kendi aralarındaki bağı kuvvetlendirmek, Öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmek, sorunlarını dile getirerek çözüm yolları aramak, emekli olan öğretmenlerimizi saygıyla anmak ve yeni atanmış öğretmenlerimizin mesleklerinin kutsal bilincine varmalarını sağlamaktır. Üzerinde en çok konuşulan ve yazılan mesleklerin başında öğretmenlik mesleği gelmektedir. Öğretmenlik mesleğini bu kadar önemli kılan da bütün meslek erbaplarının öğretmenler tarafından yetiştirilmesidir. Her birimiz en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı hiç tanımadığımız, sadece görevinin öğretmenlik olduğunu bildiğimiz insanlara onları hayata hazırlamaları için teslim ediyoruz. Böylece öğretmen, bir ülkenin geleceğini oluşturacak nesilleri yetiştirmek, onları hayata hazırlamak gibi çok ağır ve sorumluluk isteyen bir görev üstleniyor. Öğretmen bu görevi ifa ederken hataya yer yok. Adeta bir kandil gibi kendini tüketerek öğrencilerine ışık veriyor. Büyük önder, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlere hitaben; "Gelecekteki Kurtuluşumuzun çok değerli öncüleri, akıncılar, vazifeniz pek mühim ve hayatidir. Bunda muvaffak olmanızı Cenabı Haktan dilerim. Öğretmenler, yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" diyerek, Cumhuriyetin tüm yükünü öğretmenlerin omuzlarına yüklemiştir. Hiçbir meslek camiasına vermediği önemi ve yapmadığı iltifatı; "Her Millet öğretmenlerin değeri ve şerefi kadar değerli ve şereflidir" diyerek, öğretmen camiasına yapmıştır.Değerli öğretmen arkadaşlarım, toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmenlik bıkmadan, usanmadan büyük bir özveri içerisinde sabırla yapılması gereken bir meslektir. " Ektiğini en geç biçen çiftçi öğretmendir" sözü sebeple söylenmiştir. Sizlerin de bizzat yaşadığı gibi, eğitim bir sevgi ve şefkat mesleğidir. Öğrencilerine sevgiyle yaklaşmayan öğretmen, soğuk demiri döven demirci gibidir. Soğuk demir ne kadar dövülürse dövülsün onu şekle sokamazsınız. Görevimizi yaparken öğrencilerimizin ruhlarını da boş bırakmamalıyız. Bu, İhmal edilmiş bir tarlayı kendi haline terk etmeye benzer. Burada ısırganlar ve dikenler biter. Eğer biz onları iyiye, güzele ve doğruya yönlendirmezsek, adeta eğrelti otlarının, dikenlerin ısırgan otlarının bittiği tarlalar gibi, onların ruhunda başka türlü fırtınalar kopar. Bizler bir taraftan onları bilgi ile donatırken bir taraftan da onların kişiliklerinin oluşması için gayret göstereceğiz. Sadece öğretip eğitmediğimiz zaman, yetiştirdiğimiz nesillerin ülkemize yarar değil, zarar verebileceğini unutmayalım. Onları, Milli ve manevi değerlerimizle yoğurmanın, vatan, millet ve bayrak sevgisi ile donatmanın ne kadar önemli olduğunu, bugün içinde yaşadığımız dünyada milletçe daha iyi görüyor ve anlıyoruz. Atatürk, "Bir Topluluk Millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki toplumu gerçek bir millet haline getirirler." Sözü ile eğitimin "milli" olması gerektiğini en güzel şekilde ifade etmiştir. Toplumun gelişebilmesinin, eğitim yoluyla bireylere kazandırılacak bilgi ve beceri ile mümkün olabileceği herkesçe malumdur. Türk Toplumunun gelişmesi de Eğitim yoluyla; ülkesini seven ve onu yüceltmek uğruna her türlü fedakarlığı yapan, uygar dünyayı kavrayabilen ve onun taleplerine cevap verebilen, girişimci, çalışkan, sorumluk sahibi, araştırmacı, problemleri belirleyip analiz edebilen, düşünen, seçme ve karar verme becerisine sahip olan insanlar yetiştirmekle mümkün olacaktır. Kuşkusuz bu niteliklere sahip bireyleri yetiştirme sorumluluğu eğitime ve onun temel öğesi olan öğretmene düşmektedir. Üzerimize düşen bu çok ağır yükü en iyi şekilde yerine getirmemiz için, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kendimizi yenilemek ve geliştirmek mecburiyetinde olduğumuzu da asla unutmamalıyız" şeklinde konuştu.Düzenlenen programa; Çaycuma Kaymakamı Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı - ZONGULDAK