Devrek'te Çanakkale Şehitleri anma programı
Devrek'te 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı sade bir törenle gerçekleştirildi.
18.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:55
Devrek 'te 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı sade bir törenle gerçekleştirildi.
Zonguldak 'ın Devrek İlçesi Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programına Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay ile Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un yanı sıra az sayıda protokol üyesi katılırken, Koronavirüsü tedbirleri amacıyla saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi. - ZONGULDAK
Zonguldak 'ın Devrek İlçesi Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programına Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay ile Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un yanı sıra az sayıda protokol üyesi katılırken, Koronavirüsü tedbirleri amacıyla saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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