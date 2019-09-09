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Devrek'te CHP'nin kuruluş yıl dönümü

Devrek'te Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

09.09.2019 15:36 Devrek'te CHP'nin kuruluş yıl dönümü
Devrek'te Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Eylül 1923'te kurduğu CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümünde partililer bir araya geldiler.

Devrek Cumhuriyet alanında gerçekleştirilen programa Atatürk anıtına İlçe Başkanı Yaşar Bükrü tarafından çelenk konulurken, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla konuşmaların ardından program sona erdi.

Düzenlenen programa; Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve çok sayıda partili katıldı. - ZONGULDAK

Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak, Devrek, Politika

Kaynak: İHA

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