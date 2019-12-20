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Devrek'te çiftçilere yönelik kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi

Devrekli çiftçilere 9 bin adet kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

20.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:11 Devrek'te çiftçilere yönelik kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi
Devrekli çiftçilere 9 bin adet kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

'ın Devrek İlçesi Tarım İlçe ve Orman Müdürlüğü, Devrek Orman İşletme Müdürlüğü ile Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile ilçede 9 bin adet kestane fidanını toprakla buluşturmak için çiftçilere kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Karşıyaka Mahallesinde düzenlenen fidan dağıtımının amacı, ilçedeki atıl durumda olan arazilerin ekonomiye kazandırılması, köylerde yaşayan çiftçilere gelir kaynağı sağlanması ve özellikle de arıcılıkla uğraşan üreticilerin daha kaliteli bal elde etmelerini sağlamak. Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğünden temin edilen kestane fidanları ilçeye bağlı Alparslan, Akçasu, Serdaroğlui Sipahileer, Özyurt, ve Ahmetoğlu köylerinde ağırlıklı olmak üzere kestane fidanları toprakla buluşturulacak.

Düzenlenen fidan dağıtım törenine; Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Devrek Orman İşletme Müdürü Bekir Değirmenci, Devrek Tarım İlçe ve Orman Müdürü Rıfat Verim, Ziraat Mühendisi Ender Boncukolu ile çok sayıda vatandaş katıldı - ZONGULDAK

Devrek İlçesi, Zonguldak, Devrek, Güncel

Kaynak: İHA

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