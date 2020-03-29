Devrek'te cinayet zanlısı tutuklandı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, sokakta tartıştığı Ahmet Cantekin'i (50) tabancayla vurarak öldüren Volkan Y., mahkemece tutuklandı.

?Olay, cuma günü, Devrek Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Volkan Y. aracıyla geldiği ilçe merkezinde Ahmet Cantekin'i gördü. Aracından inen Volkan Y. ile Ahmet Cantekin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Volkan Y. tabancasıyla Cantekin'i vurdu. Mermilerin isabet ettiği Cantekin kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Cantekin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Cantekin, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Volkan Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Volkan Y., adliyeye sevk edildi. Volkan Y., 'kasten adam öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA