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Devrek'te Elazığ'a yardım kampanyası başlatıldı

Devrek Belediyesi ve Devrek Kent Konseyi tarafından Elazığ'da meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

25.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:25Devrek'te Elazığ'a yardım kampanyası başlatıldı
Belediyesi ve Devrek Kent Konseyi tarafından 'da meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek Belediyesi ve Devrek Kent Konseyi tarafından ortaklaşa organize edilen yardım kampanyasında Elazığ'da meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi.

Devrek Belediyesi tarafından yapılan anonslara duyarsız kalmayan vatandaşlar depremzedelere yardım amacıyla battaniye, yorgan, kışlık giysi ve ayakkabı yardımında bulunmak için seferber odular.

Düzenlenen yardım kampanyasına duyarsız kalmayan vatandaşlara teşekkür eden Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt," Öncelikle Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Belediyemiz tarafından hoparlörlerden yapılan anonslara duyarsız kalmayan Devrek halkına da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yardım kabulleri Pazartesi gününe kadar devam edecek. - ZONGULDAK

Kent Konseyi, Elazığ, Devrek, Güncel

Kaynak: İHA

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