14.06.2019 12:09
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Devrek'te elektrik direkleri tehlike saçıyor

Devrek

Devrek Bılık Köyünde ki elektrik ve telefon direkleri kazalara davetiye çıkartıyor.

Devrek Bılık Köyünde ki elektrik ve telefon direkleri kazalara davetiye çıkartıyor.

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Bılık Köyünde vatandaşlara telefon ve elektrik hizmeti sağlayan direkler adeta ölüme davetiye çıkartıyor.

Özellikle bu köye bağlı Şişmanoğlu ve Saraçoğlu mahalleleri arasında mevcut bulanan direklerin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten vatandaşlar," Konuyu defalarca ilgililere aktarmamıza rağmen her iki kurumdan bir yetkili gelip de sizin sorununuz ne kardeşim diye soran olmadı. Sorunun çözülmesi için bir yaralanma veya ölüm mü olması gerekiyor. İnanın bir çözüm bulunmaz ise bu direkler bir vatandaşa veya bir araca ciddi anlamda zarar verecek. Buradan ilgililere sesleniyoruz konuya acilen çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştular - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak, Devrek, Güncel

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