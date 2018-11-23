Devrek'te Hayvan Severler Bir Araya Geldi

23 Kasım 2018 Cuma 14:38



23 Kasım 2018 Cuma 14:38

Devrek Hayvan Hakları ve Eğitimi Grubu, kimsesiz sokak hayvanları ve barınaktaki hayvanlar için yeni projeler üretmek üzere bir araya geldi.Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 10 kişilik gurup olarak bir araya gelen hayvan severler ilk olarak 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği 11. Maddesinde yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" formlarını doldurarak yetkilendirilmek üzere başvurularını tamamlayacaklar. Hayvan severler bu sayede bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların, özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakım evlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eş güdümlü olarak çalışabilecek ve bölgelerindeki lokanta, iş yeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirebilecekler.Ortak bir basın bildirisi hazırlayan hayvan severler, Devrek'teki kimsesiz hayvanlarımızın refahını artırmak için ilk defa resmi bir oluşum içerisine girdiklerini beyan ederek tüm Devrek halkını da bu konuda duyarlı olmaya ve gruplarına katılmaya davet ettiler. Dünyadaki en önemli duygunun sevgi olduğunu ve tüm güzelliklerin severek başlayacağını ifade eden grup, amaçlarının kimseyi kırmadan insanları da kazanarak, Devrek'te hayvanlara yönelik farkındalığın artırılması olduğuna dikkat çekti. Devrek Hayvan Hakları ve Eğitim Grubu ilerleyen günlerde barınaktaki eksikliklerle ilgili gözlemlerini tamamlayıp Devrek Belediyesi ile birlikte eksikliklerin giderilebilmesi için nelerin yapılabileceği hakkında görüşmeler yapmayı planlarken, havanın soğumaya başlaması ile birlikte Devrek'teki çeşitli bölgelere kedi ve köpek evlerinin yapılması konusunda da çalışmalara başladılar. - ZONGULDAK