Haberler » 3. Sayfa » Devrek'te iş yerini soyan hırsız kayıplara karıştı - Haberler

Devrek'te iş yerini soyan hırsız kayıplara karıştı

Devrek'te sabaha karşı meydana gelen hırsızlık olayında kasadaki paraları alan hırsız kayıplara karıştıEdinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında bir kişi iki ayrı iş yerinin kasasındaki paraları alarak kayıplara karıştı.

13.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:27Devrek'te iş yerini soyan hırsız kayıplara karıştı
'te sabaha karşı meydana gelen hırsızlık olayında kasadaki paraları alan hırsız kayıplara karıştı

Edinilen bilgiye göre, 'ın Devrek ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında bir kişi iki ayrı iş yerinin kasasındaki paraları alarak kayıplara karıştı.

Vedat Ali Özkan Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerine gelen dükkan sahipleri iş yerlerinin soyulduğunu polise bildirirken, yapılan incelemede daha önce ilçenin çeşitli, yerinde 10 hırsızlık olayına karışan ve savcılık tarafından serbest bırakılan V.K. olduğu tespit edildi. Polis hırsızlık olayına karışan V.K.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 18:22:36