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Devrek'te 'kadın şiddetine hayır' koordinasyon plan toplantısı

Devrek ilçesinde kadın şiddetine hayır koordinasyon plan toplantısında kurum müdürleri bir araya geldi.

20.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:18 Devrek'te 'kadın şiddetine hayır' koordinasyon plan toplantısı
ilçesinde kadın şiddetine hayır koordinasyon plan toplantısında kurum müdürleri bir araya geldi.

'ın Devrek ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte çalışmaları sonucunda 75 maddeden oluşan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdüm Arttırılmasına Dair Protokol imzalanarak 2019-2020 yılları için ciddi bir seferberlik başlatıldı. Söz konusu Koordinasyon Planı ve Protokolün değerlendirilmesi ve eylem planının etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Kaymakam başkanlığında ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Devrek Öğretmenevinde hayata geçirilen toplantıda kadına yönelik şiddetle etkin bir mücadelenin gerçekleştirilmesi, önleyici, koruyucu tedbirlerin alınması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, aksaklıkların giderilmesi amacıyla düzenlenen toplantı da tüm birim amirleri hazır bulundu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Güncel

Kaynak: İHA

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