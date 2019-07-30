Devrek'te "Kardelen Umutevi" açıldı

Devrek
ilçesinde, Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak 5 engelli kadın vatandaşa yönelik "Kardelen Umutevi" açıldığı bildirildi.
Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha önce Devrek Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğünde bakım ve koruma altında olan 5 kadın engellinin 3'ünün atamalarının farklı illerdeki Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ve Orman Müdürlüğüne yapıldığı, engellilerin talebi ve menfaatlerini korumak adına ilgili bakanlıklarla yazışmalar yapılarak bu tayinlerin Devrek'e yapıldığı hatırlatıldı.
Bir süre Devrek Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğünde kalan hafif zihinsel engelli kadınların kamu zararı oluşmasını engellemek adına en kısa zamanda Devrek'te kiralanan bir apartman dairesinde yaşamaya başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Devrek Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren bu apartman dairesine "Kardelen Umutevi" ismi konulmuştur. Kardelen Umutevi'nde 3 engelli kamu personeli kadın haricinde koruma ve bakım altında bulunan 2 engelli kadın da bulunmaktadır. Bu 2 engelli kadın ise kuruluş yetkililerinin girişimiyle Devrek Öğretmenevi'nde istihdam edilerek çalışma hayatına alışmaları sağlanmaktadır. Kardelen Umutevi'nde kalan 2 engelli kadın için ise en kısa zamanda Form (A) Belgelerinin doldurularak kamu personeli olarak çalışmaya başlamaları planlanmaktadır."
Açıklamada, Devrek Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Hasan Turgal ile sosyolog Elif Hadidi'nin sorumluluğu ve gözetiminde hayatlarına devam eden engelli kadınların komşuluk ilişkilerini öğrendikleri, ev hayatına uyum sağladıkları ve çalışma hayatına devam ederek sosyal yaşama entegre oldukları belirtilerek, Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü tarafından bizzat işleyişi takip edilen "Kardelen Umutevi"nin bölge halkı tarafından da destek gördüğü ifade edildi.