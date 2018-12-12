Devrek'te Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
(BEÜ) Devrek
Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencilerinin"Closed" adlı tiyatro oyununun sahnelendiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, öğrenciler tarafından İngilizce olarak sahnelenen oyun için şunlar kaydedildi:
"Mülteci sorunları ve dışlanmışlık temalı oyundaki performanslar izleyenlerden büyük ilgi gördü. Topluluk başkanı Öğretim Görevlisi İbrahim Kadem, oyunun yönetmeni Harun Kartoğlu ve öğrenciler, üniversitede bir ilki gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadı. 'Sanatın dili olmaz çünkü sanat evrenseldir' mesajıyla sahnelenen oyunda öğrencilerin, dili kullanma, rol yapma ve duyguyu seyirciye aktarma becerileri izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı."
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:55