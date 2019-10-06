Haberler » 3. Sayfa » Haber

Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

06.10.2019 11:49Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Zonguldak karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Ankara istikameti şehir çıkışında meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Irak uyruklu Najm Shihab (18), 16 ZM 623 plakalı A.K. idaresindeki otomobile yandan çarpması neticesinde hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmazken meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Ankara, Devrek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:32 Telabyad alevlere teslim oldu
18:30 Evin üçüncü katından aşağıya atıldığı iddia edilen 2.5 aylık bebek toprağa verildi
18:24 Türkiye'nin yüreğini sızlatan "tokat" görüntülerindeki Ürdünlü çocuğa psikososyal destek verilecek
18:12 Kahramanmaraş'ta 16 motosiklet trafikten men edildi
18:12 Kahramanmaraş'ta ahır yangını: 17 hayvan telef oldu
18:10 Alev alan otobüsten son anda kurtuldular
18:08 Gazze'de elektronik sigaraya yasak geldi