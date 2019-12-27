Haberler » 3. Sayfa » Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

Devrek-Ankara Yolu güzergahında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

27.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:51 Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı
Devrek- Yolu güzergahında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Devrek - Ankara Karayolu Jandarma Kavşağında meydana geldi. Sürücü Y.A. idaresindeki 67 NY 241 plakalı özel araç yeşil ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan S. K. isimli kadın yayaya çarptı. Çevredekilerin 112'yi aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. S.K. ambulansta yapılan ilk tedavisinin Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı. - ZONGULDAK

Ankara, Devrek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:45   Bin günde 1000 video çeken Filistinli 'çirkin, köylü' Nas nasıl sosyal medya fenomeni oldu? - Haberler
15:44   Nijerya'da Lassa sıtması nedeniyle bir hastane kapatıldı - Haberler
15:42   Antalya'da yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi - Haberler
15:42   HSK 18 hakim ve savcıyı açığa aldı - Haberler
15:38   Nevşehir'de aranan 22 şahıs yakalandı - Haberler
15:35   İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Haberler
15:26   Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı - Haberler
14:59   Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı - Haberler
13:39   Erdoğan'ın mültecilerle ilgili sözleri Merkel'i tedirgin etti! Ocak'ta Türkiye'ye geliyor - Haberler
13:31   Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdılar - Haberler
27.12.2019 15:50:04