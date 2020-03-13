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Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı Zonguldak'ın Devrek ilçesi Cumhuriyet Alanında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

13.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:22
Devrek 'te trafik kazası: 1 yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak 'ın Devrek ilçesi Cumhuriyet Alanında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Devrek Cumhuriyet Alanında meydana geldi. S. G. idaresindeki 67 NS 804 plakalı özel otomobil Cumhuriyet Alanında yürüyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan ve yere düşen yaşlı kadın çevredekilerin 112'yi aramasıyla olay yerine gelen ambulansla Devlet Devrek Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler : Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

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