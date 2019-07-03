03.07.2019 21:51
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Devrek'te trafik kazası: 5 yaralı

Devrek

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde akşamüstü meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde akşamüstü meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Ankara Zonguldak Karayolunda meydana gelen kazada sürücü Ç.S.. idaresindeki 67 NV238 plakalı otomobilin Egemenlik Mesire Alanına dönüş esnasında hızını alamadı. Savrulan otomobil kaldırımda bulunan M.B.'ye çarparken, araç içinde yolcu olarak bulunan H.K. G.S.K.Ö.ve sürücü S.K. adlı vatandaşlar hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak, Ankara, Devrek, 3. Sayfa

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