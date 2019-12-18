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Devrek'teki camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı

Devrek'teki tüm camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı.

18.12.2019 20:53 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:06Devrek'teki camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı
'teki tüm camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda ilçedeki mescit ve camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, cami ve mescitlerde tabure ve sandalyelerin kaldırılması kararının ardından ilçede bulunan cami ve mescitlerde tabure ve oturakların kaldırılmasına başlandı. Yetkililer yaptığı açıklamada, "Başkanlığın aldığı kararı uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, Devrek, Güncel

Kaynak: İHA

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