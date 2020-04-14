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Devrekani'de sokak hayvanları için beslenme odakları oluşturdu

Devrekani Belediyesi, sokak hayvanlarının zorlu koşullardan etkilenmemesi için ilçenin çeşitli yerlerine "beslenme odakları" oluşturdu.

14.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:07
Devrekani'de sokak hayvanları için beslenme odakları oluşturdu
Devrekani Belediyesi, sokak hayvanlarının zorlu koşullardan etkilenmemesi için ilçenin çeşitli yerlerine "beslenme odakları" oluşturdu.

Korona virüs salgını nedeniyle Devrekani Belediyesi, salgın nedeniyle insanların evlerinden çıkamaması sonrasında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Belediye tarafından hazırlanan, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamalarını sağlayacak beslenme odakları, ilçede hayvanların rahatça ulaşabileceği noktalarına yerleştirildi. Uygulamayla özellikle kedi ve köpekler, belediye ekiplerince sık sık bırakılan mama ve suya rahatça ulaşabilecek. Bu kapsamda belediye tarafından şu ana kadar 6 bölgeye beslenme durağı yerleştirdi.

Zorlu günlerden geçtiklerine dikkat çeken Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, bu süreçten insanlar gibi sokak hayvanlarının da olumsuz etkilendiğine belirterek, "Korona virüs nedeniyle insanlar sokağa çıkmamaya çalışıyor. Belediye olarak daha önce olduğu gibi bu süreçte de sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyoruz. Şehrin farklı noktalarına odaklar yerleştirdik. Bu odakları özellikle ilçenin kenar noktalarına koyduk ki sokak hayvanları rahat bir şekilde ulaşsın diye. Odaklara konulacak gıda maddeleri ilk etapta belediye tarafından karşılanacak. İlerleyen zamanda sosyal sorumluluk projesi kapsamında halk belediye el ele verip sosyal sorumluluğu beraberce yürütmeyi düşünüyoruz. Özellikle korona virüs enfeksiyonu geçtikten sonra lokantalardan ve öğrenci yurtlarından artan yemekleri buralarda sokak hayvanlarına vermeyi planlıyoruz" dedi.

Kendi sağlıkları için vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulunan Başkan Altıkulaç, "Bu süreçte evde kalmak çok önemli. Kimse sokakta hayvanlar aç kalacak diye dışarı çıkmasın. Merak etmesinler belediye olarak biz sokak hayvanları için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Devrekani, Güncel
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