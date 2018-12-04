Devrekani'nin Elektriğinin Yarısı Hayvansal Atıklardan

04 Aralık 2018 Salı 11:52



04 Aralık 2018 Salı 11:52

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinden çıkan gübreden elde edilen enerjiyle yöredeki konutların elektrik ihtiyacının yüzde 50'si karşılanıyor.Bin 750 büyükbaş kapasiteli Gökkale Tarım ve Hayvancılık işletmesine, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan hibe destekleriyle biyoenerji tesisi kuruldu.İşletmede çıkan hayvansal gübreden önce elektrik enerjisi elde edilirken daha sonra da organik sıvı ve pelet gübre üretiliyor. Sıfır atık sloganı ile üretim yapan tesisten elde edilen elektrik enerjisi hem çiftlikte hem de ilçede kullanılıyor.Çiftliğin işletme müdürü Selim Dere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmede günlük yaklaşık 24 ton süt üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.KUZKA ve TKDK hibeleriyle "Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Projesi"ni hayata geçirdiklerini aktaran Dere, "Yenilenebilir enerji tesisimiz ile elektrik enerjisi, aynı zamanda günlük 7 ton sıvı ve 2 ton peletlenmiş organik gübre üretiyoruz." dedi.Çevresel atıklardan kurtulmak için yola çıktıklarını kaydeden Dere, şöyle devam etti:"Çevresel atıklardan kurtulup nasıl çevre dostu bir üretim yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Çevreye verdiğimiz zararı en aza indirirken bir yandan da işletmemize de getirisi olsun istedik. Yenilenebilir enerji kaynakları ile bu tür üretim yapmak önemli. Doğada tükettiğimiz enerjilerin büyük bölümü fosil yakıtlara dayanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar, güneş, biyogaz, denizlerin gelgitleri şeklinde sıralanabilir. Biyogaz biyokütle teknolojisiyle hayvansal ve bitkisel atıkları kullanarak elektrik üretimi yapıyoruz."Enerjinin bir bölümünü ücret karşılığında ilçe elektrik şebekesine aktardıklarını ifade eden Dere, "Bizim bağlı bulunduğumuz ilçe, yaklaşık 6 bin nüfuslu. Bu ilçenin kullanılan konut elektriğinin hemen hemen yarısını biz bu işletmede üretiyoruz. Aynı zamanda 5 bin dekar arazide bitkisel üretim yapıyoruz. Bu üretimi de tesisimizden çıkan tamamen organik sıvı ve peletlenmiş gübreyle yapıyoruz. Bu arazilerde organik şekilde çevre dostu olarak üretimimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.Organik gübrenin satışını da yaptıklarını dile getiren Dere, "Kendi arazimizin dışında çevre belediyeleri, Karayolları'nın ve özel firmaların talepleri doğrultusunda organik gübre ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı."Büyük işletmelere bu üretim biçimini tavsiye ediyoruz"Hayvansal atıkları geri dönüşüme kazandırmanın önemli olduğunu aktaran Dere, "Hayvansal ve bitkisel atıklar toprak ve yer altı suları için tehlikeli çevresel atıklar içeriyor. Hayvan gübrelerinden açığa çıkan metan gazı, sera etkisi yapmakta yani atmosfer için tehlikeli. Biyogaz üretirken elde ettiğimiz metan gazını jeneratörlerde yakarak doğadaki zararlı etkisini ortadan kaldırmış oluyoruz. Fosil yakıtlara bağlı kalmadan çevre dostu yenilenebilir, sürekliliği olan bir yöntemle hem elektrik hem de organik gübre üretimi yapıyoruz." açıklamasında bulundu.Sıfır atık prensibiyle çalıştıklarını kaydeden Dere, büyük işletmelere bu üretim biçimini şiddetle tavsiye ettiklerini belirtti.KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise yerel yatırımları desteklediklerini vurguladı.Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta faaliyette bulunduklarını ifade eden Genç, şunları söyledi:"Kalkınma ajansları; kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini geliştirerek kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayıp yerel potansiyeli harekete geçirme suretiyle bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla kurulmuş yapılardır. Bölgemizdeki işletmelerin rekabet güçlerini artırmak amacıyla çeşitli destek programları tasarlıyoruz. İktisadi kalkınma ve mali destek programı kapsamında 41 projeyi hayata geçirdik. Bunlardan biri de Gökkale Tarım ve Hayvancılık İşletmesi'nin biyogaz üretim tesisi projesi. Bu proje ile elektrik enerjisi üretimi ve atıkların değerlendirilmesi amaçlanmaktaydı. Sıvı ve katı atık gübreler de tesiste üretilmekte. Yıllık 2 bin 500 ton fermente atık ve 25 bin ton civarında da sıvı atık gübre bu tesiste üretilmekte."Kalkınma ajansı olarak atıkların ekonomiye kazandırılmasına önem verdiklerini dile getiren Genç, "Bu proje ülkemizin 2023 yenilenebilir enerji hedefleri ve sıfır atık projesine doğrudan katkı sağlamaktadır." diye konuştu.