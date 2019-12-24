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Devrekani Stadyumunda rehabilitasyon çalışmaları sürüyor

Devrekani Belediyesi, Devrekani Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından ilçede bulunan statta rehabilitasyon çalışmaları sürüyor.

24.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:34 Devrekani Stadyumunda rehabilitasyon çalışmaları sürüyor
Belediyesi, Devrekani Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından ilçede bulunan statta rehabilitasyon çalışmaları sürüyor.

Devrekani Belediyesi, Devrekani Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından Devrekani İlçe Stadyumunda rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların devam ettiği ilçe stadında incelemelerde bulunda Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ekiplerden bilgiler alarak, "Devrekani için söz verdik yapıyoruz. Belediyemiz, Gençlik ve spor İl Müdürlüğümüz ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimizce ortaklaşa rehabilitasyon çalışmasını sürdürdüğümüz ilçe stadında kenar çitlerini yapıyoruz. Emeği geçen büyük desteklerini bizden esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Reşat Asrak ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Zafer Karahasan'a teşekkür ediyorum. İlçe satındaki rehabilitasyon işlerinde özverili çalışmalarından dolayı emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kastamonu, Devrekani, Spor

Kaynak: İHA

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