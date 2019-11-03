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Devrekanililer İstanbul'da buluştu

Kastamonu Devrekani Belediyesi, 'Hemşeri buluşması' programı düzenleyerek İstanbul'da yaşayan Devrekanili vatandaşları bir araya getirdi.

03.11.2019 22:52Devrekanililer İstanbul'da buluştu
Kastamonu Devrekani Belediyesi, 'Hemşeri buluşması' programı düzenleyerek İstanbul'da yaşayan Devrekanili vatandaşları bir araya getirdi.

Esenler Kültür Merkezi'nde Kastamonu Devrekani Belediyesi tarafından 'Hemşeri buluşması' programı düzenlendi. Programda İstanbul'da bulunan Devrekanili vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Programa katılan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçeye yaptıkları ve yapacakları projeleri aktardı. İstanbul'da bulunan Devrekanili vatandaşlara seslenen Başkan Altıkulaç, yapılacak en büyük yatırımın tarım ve hayvancılık olduğunu belirtti.

"Onun için biz tarım diyoruz, onun için biz hayvancılık diyoruz"

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığına vurgu yaparak, "Devrekani için neler yapılabiliriz diye önce onu anlayabilmeniz için memleketimizi güzel tanımamız lazım. Bizim memleketimiz, 19 tane merkezle beraber 20 tane Kastamonu ilçesi içinde, gerçekten tarım ve hayvancılık adına bu işi yapabilecek en güzel ilçe. Bizim 54 tane köyümüz 8 tane de mahallemiz var. Her köy ve mahallemiz gerçekten birbirinden ayrı değerli benim için. Sadece Devrekani'deki kalkınma, güzelleşme, Devrekani'deki merkezin güzelleşmesinden geçmiyor. Biz eğer ilçemizi yarınlara güzel hazırlarsak, Devrekani'yi geleceğimiz olan çocuklara güzel hazırlayacaksak biz 54 köyünüzü 8 mahallemizi bir bütün olarak göreceğiz. Onun için biz tarım diyoruz, onun için biz hayvancılık diyoruz. Bu memleketin kalkınması tarım ve hayvancılık ile olacaksa bu noktada ne yapmalıyız onun üzerine gitmeliyiz" dedi.

Başkan Altıkulaç göreve geldiğinden beri yaptıkları çalışmaları ve bundan sonraki yapılacak çalışmaları slayt gösterimi eşliğinde dinleyicilere aktardı. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

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