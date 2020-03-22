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Devrekli fırıncıdan örnek davranış

Devrekli fırıncı hayata geçirdiği uygulama ile vatandaşlardan takdir topladı.

22.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:35
Devrekli fırıncıdan örnek davranış
Devrekli fırıncı hayata geçirdiği uygulama ile vatandaşlardan takdir topladı.

Zonguldak 'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde fırın işletmeciliği yapan Çağlar Sirkeci adlı esnaf, hayata geçirdiği uygulama ile vatandaşların takdirini topladı. Korona virüs nedeniyle yurt genelinde bir kısım iş yerleri tedbir amaçlı kapatıldı. Çaydeğirmeni beldesinde fırın işletmeciliği yapan Çağlar Sirkeci ise beldede virüs nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan kıraathane işletmecileri ile erkek ve kadın kuaförlerine bir ay süreyle bedava ekmek dağıtmaya başladı.

Uzun yıllardır ekmek sektöründe faaliyet gösterdiğini ifade eden işletme sahibi Çağlar Sirkeci, "Bu meslekte uzun yıllardır faaliyet gösteriyorum. Malumunuz bir vaka var ve bu olay bizim de ülkemizde baş gösterdi. Bu olay nedeniyle beldemizde kahvehaneler ile kuaförler tedbir amaçlı kapatıldı. Ben yıllardır bu esnaf arkadaşlarımdan ekmek yedim şimdi sıra evet belki ihtiyaçları yoktur ama. Bir ay süreyle ben bu esnaf arkadaşlarımdan hiçbir ücret almadan ekmek ihtiyaçlarını karşılayacağım" diye konuştu.

Hayata geçirilen uygulamadan memnun olan işletmeciler ise, "Kardeşimizden Allah razı olsun bizlerin ayağına kadar gelip ekmeğimizi hiçbir ücret talep etmeden teslim ediyor. Bu kardeşimizi örnek davranışından dolayı tebrik ediyoruz" diye konuştular. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Zonguldak, Güncel

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