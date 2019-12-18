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Devrekli hanımlar el emeklerini pazara çıkardı

Devrekli hanımlar el emeklerini pazarda satışa çıkardılar.

18.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:05Devrekli hanımlar el emeklerini pazara çıkardı
Devrekli hanımlar el emeklerini pazarda satışa çıkardılar. 'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Kent Konseyinin destekleri ile Devrekli ev hanımları Devrek Belediyesinin de katkıları ile el emeği göz nurlarını satışa çıkartarak bütçelerine katkı sağlamaya çalışıyorlar.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt tarafından Cumhuriyet Alanında açılan seride ev hanımları kendi imkanları ile hazırladıkları el emeklerini göz nurlarını satışa çıkartarak bütçelerine katkı sağlamaya çalışıyorlar. İlçede iş yeri olmayan hanımlara destek vermek için böyle bir organizasyonu hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çetin Bozkurt, " Kent Konseyi ve belediyemizin destekleri ile evlerinde kendi imkanları ile hazırladıkları el emeği göz nuru emeklerini pazarlama imkanları olmadığı için tarafımızdan kendilerine böyle bir imkan sunmaya çalıştık umarım vatandaşlarımız tarafından destek görürler" diye konuştu.

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Çetin Bozkurt, Selçuk Çetin, Zonguldak, Devrek, Güncel

Kaynak: İHA

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