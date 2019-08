Devrekli işveren 30. kuruluş yıldönümünü personeli ile kutladı

Devrekli sanayici kuruluşunun 30. yıl dönümünü çalışanları ile birlikte kutladıZonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesinde bundan 30 yıl evvel hayata geçirilen Cilas Kauçuk Sanayi Şirketler Grubunun Sahibi İrfan Civak kuruluşunun 30. yıl dönümünü fabrikada çalışan 400 personeli ve aileleri ile birlikte kutladı. Fabrikada düzenlenen kutlama etkinliklerinde ses sanatçısı Firdevs ve Burcu Demir sahne alırlarken, ilçenin yerel sanatçı grubu Yağmur Ekibi de gecenin ilerleyen saatlerine kadar personele neşeli saatler yaşattılar.Düzenlenen yemekli ve eğlenceli kutlama programında konuşan Civak Kauçuk Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Civak," Sevgili ailem, değerli yönetim kurulum ve siz çok değerli Cilas çalışanları Civak Şirketler Grubu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 30. yıl kutlama programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sanki daha dün gibi gözümde canlandı bundan tam 30 yıl önceydi Almanya ' da Civak Gummi Tecnik, İrfan Civak adına kuruluşumuz. Tam 30 yıl önce, 1989 yılında, Cilas Kauçuk Şirketini saygıdeğer babam Durmuş Civak adına aile şirketi olarak kurmuştuk. Çaydeğirmeni'in de bulunan evimizin altında 3 adet kauçuk presi satın alarak beş kişiyle faaliyetimize başladık. Yaptığımız başarılı çalışmalar ve kazandığımız güven neticesinde firmamız adından sıkça söz ettirmeye başladı. 1993 yılından sonra Almanya piyasasında hızlı bir gelişme sürecine girdik. Artık evimizin altındaki alan bize dar gelmeye başlamış, biz de Çaydeğirmeni köprübaşında ki iki bin metrekarelik arsamıza ilk fabrikamızı kurarak bugün ki Cilas Şirketler Grubu'nun temelleri atılmış oldu. Artık Dünyaya açılmış, piyasada tanınan bir şirket haline gelmiştik. Hızlı büyümemiz neticesinde, 2000 yılında Çaydeğirmeni Kemerler Mahallesinde 5000 metrekare fabrika inşa ettik ve buraya taşındık. Bu kadar büyük bir fabrikayı nasıl dolduracağımızı düşünürken, tek hedefimiz sürekli gelişmek ve büyümekti. Tüm kazancımızı yeni yatırımlara aktararak 8 yıl gibi bir sürede bu fabrikamıza da sığamaz hale geldik. Bunun sonucunda 2008 yılında yine kemerler mahallesinde on bin metrekarelik şu anki kauçuk fabrikalarımızı inşa ederek büyümemizi sürdürdük. 2011 yılından itibaren fiziki büyümenin yanında artık teknolojiye, ARGE'ye ve kurumsallaşmaya yatırım yapmaya karar verdik ve bu yönde gelişmeye devam ediyoruz. 2017 yılında şirketin diğer ortakları ortaklıktan ayrılmış olup, şirketimiz tek elden yönetilerek tüm alanlarda gelişmelerine hız vermiştir. Bu süreçte dünya standartlarında bir test ve ARGE laboratuvarı kurduk. Hamur hanemizi tam otomatik bir karışım tesisi haline getirdik. Kauçukta Enjeksiyon Teknolojisine geçiş yaptık. Otomotiv Kalite Belgesi IATF 16949 belgemizi aldık ve gururla taşıyoruz. Tam otomatik atık su arıtma tesisi kurarak ÇED olumlu belgemizi aldık. Yemek hanemizi revize ederek modern bir yemekhane kurduk ve daha burada sayamayacağımız birçok gelişmeler imzalar atmayı başardık. Bugün bunları size anlatırken sanki hepsi bir anda oluvermiş gibi geliyor ama üst üste koyulan her tuğlada, alınan her makinede, gerçekleşen her gelişmede emek, alın teri, dürüstlük ve azmin izleri vardır. Bugün 30. yılımızı kutluyoruz ve daha nice 30 yılları kutlamayı diliyoruz. Şu an aramızda şirketimizin ilk kurulduğu günden beri bizlerle beraber çalışan arkadaşlarımız var. Halen Almanya'da 22, Türkiye'de 400 kişi olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm bu süreçte bizle beraber yürüyen, doğrudan ve dolaylı olarak destek olan, Cilas ailesinin bir ferdi olmaktan gurur duyan tüm çalışanlarımıza ve ailelerine şükranlarımı sunuyor, hepimizin 30. yılını kutlu olsun" diye konuştu.Konuşmanın ardından İrfan Civak ve eşi tarafından 30. yıl pastası kesilirken, programa katılan sanatçılara ve etkinliğe emeği geçen personele günün anısına Civak tarafından plaket takdim edildi. Fabrikanın kuruluşundan bu yana geçen zaman ile ilgili sinevizyon gösterisi düzenlenirken, havai fişek gösterileri ile program sona erdi. - ZONGULDAK