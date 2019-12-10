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Devrekli Kıbrıs Gazileri madalya töreninde bir araya geldiler

Kıbrıs gazileri düzenlenen madalya töreninde protokol üyeleri ile birlikte Devrek'te bir araya geldiler.

10.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:43Devrekli Kıbrıs Gazileri madalya töreninde bir araya geldiler

gazileri düzenlenen madalya töreninde protokol üyeleri ile birlikte 'te bir araya geldiler.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için hazırlanan "Milli Mücadele Madalya ve Beratları" Devrek'te düzenlenen törenle ilçe protokolü tarafından hak sahiplerine takdim edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Devrek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğünde hayata geçirilen madalya töreninde ilçe protokolü gaziler ve gazilerin yakınları bir araya geldiler.


11 Kıbrıs Gazisi için düzenlenen madalya törenine, Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, Garnizon Komutanı Asteğmen Rıdvan Babat, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Devrek İlçe Müftüsü Hasan, İzmirli, Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile çok sayıda davetli katılırken, programın ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu. - ZONGULDAK


Zonguldak, Devrek, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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