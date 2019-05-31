Devrekli öğrencilerden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Kaynak: İHA

Devrek İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler tarafından ihtiyaç sahibi öğrenci ailelerine gıda yardımı yapıldı.Zonguldak'ın Devrek İlçesinde eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdüren Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından önceden belirlenmiş 30 ihtiyaç sahibi öğrenci ailesine Ramazan kolisi adı adlında gıda yardımı yapıldı. Birçok etkinliğe imza atan öğrenciler bu defada sınıflarından yardım toplayarak 30 adet Ramazan kolisi oluşturdular ve ihtiyaç sahibi arkadaşlarına ulaştırdılar.Konu ile ilgili olarak Okul Müdür Vekili Erdoğan Aslan," Bu seneki Ramazan ayını, okul personelimiz ve öğrencilerimiz çeşitli ve anlamlı faaliyetlerle ihya etmenin onurunu yaşamaktadırlar. Okul yöneticilerimiz, meslek dersi öğretmenlerimiz ve İlçe Müftülüğü ile Ramazan ayı süresince koordineli olarak merkez camilerde vaaz ve irşat programı yaparlarken, erkek öğrencilerimiz camilerde mukabele, hutbe okuma ve namaz kıldırdılar kız öğrencilerimiz ise kadın cemaate yönelik programlar yaptılar. Bu gün idrak edeceğimiz Kadir Gecesi nedeniyle de 30 adet Ramazan yardım kolisini ihtiyaç sahibi öğrenci ailelerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık" diye konuştu. - ZONGULDAK