Haberler » Güncel » Devrik lider Hüsnü Mübarek öldü - Haber

Devrik lider Hüsnü Mübarek öldü

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 91 yaşında hayatını kaybetti.

25.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:00Devrik lider Hüsnü Mübarek öldü
Mısır'ın eski Hüsnü Mübarek, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 91 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Mısır'ı 30 yıl boyunca yöneten Mübarek, 1981-2011 yılları arasında Mısır Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü. Mübarek'e 2011 yılında mide kanseri teşhisi konulmuştu.
Mısır'ı 1981-2011 yılları arasında idare eden asker kökenli Hüsnü Mübarek, 2011'in Ocak ayında başlayan halk gösterilerinden sonra 10 Şubat 2011'de önce yetkilerini yardımcısı Ömer Süleyman'a devretmiş, ertesi gün de istifa etmişti. Mübarek, 2011 yılında Mısır'da çıkan isyanda, göstericileri öldürme suçundan 6 yıl yargılanmış, protesto gösterilerinde eylem yapanların öldürülmesi emrini vermekle yargılandığı davada beraat etmişti. Mübarek, gözaltına alındığı tarihten bu yana 6 yılın neredeyse tamamını hastanede geçirmişti.
(İHA)

Cumhurbaşkanı, Hüsnü Mübarek, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 16:01:33