Haberler» Güncel» Haber

Devrilen ağaç 3 otomobile zarar verdi

İZMİR'in Konak ilçesinde, kökleri çürüdüğü için devrildiği tahmin edilen ağaç, üç otomobilde hasara neden oldu.

04.09.2019 08:41 Devrilen ağaç 3 otomobile zarar verdi
İZMİR'in Konak ilçesinde, kökleri çürüdüğü için devrildiği tahmin edilen ağaç, üç otomobilde hasara neden oldu. Olay sırasında yoldan geçen bir kişi de hafif yaralandı.
Dün saat 23.30 sıralarında, Şehit Fethi Bey Caddesi'nde bulunan ağaç, park halindeki üç otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, bu sırada yoldan geçen Orhan Kılıç, ağacın çarpan dalları nedeniyle hafif yaralandı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kökünün çürümesi nedeniyle devrildiği tahmin edilen ağaç belediye ekipleri tarafından caddeden kaldırıldı.



Konak, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:14   Garnizon Komutanı Diker'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret
12:14   Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: "Zonguldak asfalta kavuşuyor"
12:13   Polisin uyarısına rağmen kaçınca 2 motosiklet çarpıştı: 2 ölü
12:13   Çocuklarını isteyen ailelerin hdp önündeki oturma eylemi 2'nci gününde
12:13   Etkili hutbe sunumu Türkiye finali Van'dan Recep Bakır oldu
12:13   Van'da yükümlüler, okulları boyayarak eğitime hazırlıyor
12:12   Düzensiz göçmenleri taşıyan botta fenalaşan kadın kurtarıldı