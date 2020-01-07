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Devrilen ağaç iki aracın üzerine düştü

Kartal'da şiddetli fırtına nedeniyle ağaç devrilerek park halinde olan iki aracın üzerine düştü.

07.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:36
'da şiddetli fırtına nedeniyle ağaç devrilerek park halinde olan iki aracın üzerine düştü. ekipleri ağacın dallarını elektrikli testereyle keserek kaldırdı.
Kartal Uğur Mumcu Mahallesinde saat 09.30 sıralarında, bir sitenin bahçesindeki ağaç şiddetli fırtına nedeniyle devrildi. Ağaç, park halinde olan iki aracın üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçların üzerine düşen ağacın dallarını elektrikli testereyle keserek ağacı kaldırdı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.
(İHA)
Devrilen ağaç iki aracın üzerine düştü

İtfaiye, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA


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