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Devrilen ağaç ölüme neden oldu

Bartın'da ormanlık alanda mantar toplamak isteyen kişi devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

03.09.2019 16:49 Devrilen ağaç ölüme neden oldu
Bartın'da ormanlık alanda mantar toplamak isteyen kişi devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Bartın'ın Hasankadı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormana mantar toplamaya giden Ramazan Akbağ (57), daha önceden kesilen ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Ormanlık alandaki gürültüyü duyan vatandaşlar olay yerine gittiklerinde Akbağ'ı ağacın altında buldu. Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ramazan Akbağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Akbağ, daha sonra otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BARTIN

Hasankadı, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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