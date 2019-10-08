Haberler » Güncel » Devrilen ağaç otomobili parçaladı

Devrilen ağaç otomobili parçaladı

Rusya'da otoyolda ilerleyen bir aracın üstüne büyük bir ağaç devrilince araç paramparça oldu.

08.10.2019 15:30Devrilen ağaç otomobili parçaladı
Rusya'da otoyolda ilerleyen bir aracın üstüne büyük bir ağaç devrilince araç paramparça oldu.
Rusya Federasyonu'na bağlı Türklerin yaşadığı Udmurtya Özerk Bölgesi'nde Yakshur-Bodyinsky Bölgesi otoyolunda büyük bir facia yaşandı. Udmurtya şehrinin kırsal kesiminde normal seyrinde ilerleyen aracın üzerine büyük bir ağaç devrildi. Yolun solundan büyük bir ağacın devrilmesiyle birlikte araç ağacın altında kaldı. Yaşanan faciada aracın ön kaputu ile orta kısmı ağacın ağırlığıyla ezildi. Aracın parçaları ise karşı şeritten gelen başka bir araca isabet etti. Buna rağmen sürücü aracını kontrol etmeyi başararak facianın büyümesinin önüne geçti. Karşı yönden ilerleyen aracın güvenlik kameralarıyla çektiği görüntüler basına servis edildi. Yaralanan sürücünün kazanın ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.
(İHA)

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:17 Akçakale'ye askeri sevkiyat
22:16 Vali Yerlikaya'dan huzur ve asayişte başarı açıklaması
22:14 ABD Büyükelçiliği önünde Trump'a tepki eylemi
22:12 Erzurum Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadın gözaltına alındı
22:06 TBMM Başkanı Şentop, Libya Temsilciler Meclisi üyelerini kabul etti
22:06 Brezilya'dan "petrol sızıntısı" açıklaması
22:04 Kedi yavruları sürücünün dikkatiyle kurtarıldı