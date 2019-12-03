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Devrilen askeri araçtaki 13 asker yaralandı

Tunceli'de askeri araç devrildi, 13 asker yaralandı.

03.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:01
'de askeri araç devrildi, 13 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, Tunceli- kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 13 asker, bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerlerden biri askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Tedavileri süren askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
13 yaralıtrafik kazasıTunceliTunceli Devlet Hastanesi
Devrilen askeri araçtaki 13 asker yaralandı

Pülümür, Tunceli, Güncel

Kaynak: AA


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