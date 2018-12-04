Devrilen Bisikletten Düşen Çocuk Yaralandı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde devrilen elektrikli bisikletten düşen çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye
Mahallesi'ndeki Müşerref Muzaffer Samda Ortaokulunda öğrenim gören Yasin Çorumlu (13), okul çıkışı elektrikli bisikletiyle evine dönmek üzere yola çıktı.
Yolda bisikleti devrilen çocuk, yaralandı.
Yaralanan öğrenci, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mahmudiye,Bursa,İnegöl
04 Aralık 2018 Salı 14:09