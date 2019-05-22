22.05.2019 17:24
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Devrilen Çimento Yüklü Tanker Ulaşımı Aksattı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde devrilen çimento yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde devrilen çimento yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dereköy ile Sipahiler arasındaki ulaşımı sağlayan yolda seyreden Ahmet Yiğit yönetimindeki 34 HA 7114 plakalı çimento yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Araç içinde sıkışan sürücü Yiğit, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen tankerin yolu kaplaması nedeniyle yoldaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, bazı araçlar tarlalardan dolaşarak geçmeye çalıştı. Devrilen Çimento Yüklü Tanker Ulaşımı Aksattı Dereköy, Körfez, Kocaeli, Güncel
Kaynak: AA