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Devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Bolu'da devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

24.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:34Devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı
'da devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dadıç Yolu mevkisinde Remzi A. idaresindeki 14 DJ 121 plakalı hafriyat yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kocasu Çayı kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araca sıkışan sürücü, Bolu Belediyesi Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
ekipler, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

İtfaiye, Polis, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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