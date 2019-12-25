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Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı

Siirt'te devrilen kamyonda sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.

25.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:24 Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı
'te devrilen kamyonda sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Barajı inşaatında çalışan Mehmet Yıldız idaresindeki 06 GC 6561 plakalı kamyon, Siirt-Şirvan kara yolunun 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çabası ile sıkıştığı kamyondan çıkarılan Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şirvan, Selim, Siirt, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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