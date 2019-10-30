Haberler » 3. Sayfa » Devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücü AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı

Devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücü AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı

Devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücü AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldıAKSARAY - Aksaray'da yapımı devam eden yol çalışmasında devrilen kamyonda sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

30.10.2019 22:07
Devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücü AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı
AKSARAY - Aksaray'da yapımı devam eden yol çalışmasında devrilen kamyonda sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kaza, Aksaray'ın Gülağaç İlçesine bağlı Bekarlar Köyü mevkiinde yapımı devam eden yol çalışması alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışmasında görevli Hayrettin K. idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü kamyonun kabininde sıkışırken, çalışma arkadaşları tarafından sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Aksaray İl Acil Afet Durum Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması ile kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı sürücü olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücü AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı

İtfaiye, Aksaray, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:55 Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı
23:45 Sözünü dinlemeyen kardeşini yaktığı eve kilitleyip kaçtı
23:38 Apartmandaki yangında 10 kişi hastanelik oldu
23:20 Bolu'da özel okulda yangın paniği
23:19 40 kişinin zehirlendiği olayın ardından başka bir fabrikada daha 30'un üzerinde işçi zehirlendi
23:17 300 ameliyat geçiren Kayra son operasyon için gün sayıyor
23:09 1 buçuk milyonluk gergedan boynuzu, piton yılanı derisi ve fil dişi ele geçirildi
31.10.2019 00:22:10