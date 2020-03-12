Devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
12.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:12
Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahmut Gürbüz (45) idaresindeki 44 KC 756 plakalı kamyonet, merkez Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Gürbüz'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.
Mahmut Gürbüz (45) idaresindeki 44 KC 756 plakalı kamyonet, merkez Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Gürbüz'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Etiketler : Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt, Malatya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı